Lezzetseverlerin yeni adresi Emar Deluxe Restaurant

Emar Delüx projesi ile adından sıkça söz ettiren UMF Yapı İnşaat'ın sahipleri Erkan, Okan ve Emrah Peksoy kardeşlerin sahibi olduğu Emar Delüx Restaurant 7/ 24 hizmet vermeye başladı. Bayram da da hizmet vermeye devam edecek restaurantta kahvaltı, çorba çeşitleri,kebap çeşitleri, döner, dana lokum,kuzu pirzola,kuzu şiş,kasap köfte, satır köfte, tavuk çeşitleri, tatlı ve special lezzetler bulunuyor.
7 GÜN 24 SAAT AÇIK
Kısa sürede lezzet severlerin uğrak duraklarından biri haline gelen Emar Delüx Restaurant hakkında bilgi veren Peksoy kardeşler,”Restaurantımız 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Sabah kahvaltıyla başlayan mönülerimiz akşam special lezzetlerle devam ediyor. Müşteri memnuniyeti ve kaliteden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm Kocaeli halkını bekliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz