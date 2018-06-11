Lezzetseverlerin yeni adresi Emar Deluxe Restaurant

Emar Delüx projesi ile adından sıkça söz ettiren UMF Yapı İnşaat'ın sahipleri Erkan, Okan ve Emrah Peksoy kardeşlerin sahibi olduğu Emar Delüx Restaurant 7/ 24 hizmet vermeye başladı. Bayram da da hizmet vermeye devam edecek restaurantta kahvaltı, çorba çeşitleri,kebap çeşitleri, döner, dana lokum,kuzu pirzola,kuzu şiş,kasap köfte, satır köfte, tavuk çeşitleri, tatlı ve special lezzetler bulunuyor.

7 GÜN 24 SAAT AÇIK

Kısa sürede lezzet severlerin uğrak duraklarından biri haline gelen Emar Delüx Restaurant hakkında bilgi veren Peksoy kardeşler,”Restaurantımız 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Sabah kahvaltıyla başlayan mönülerimiz akşam special lezzetlerle devam ediyor. Müşteri memnuniyeti ve kaliteden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm Kocaeli halkını bekliyoruz” dedi.