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Lezzetseverlerin yeni adresi Emar Deluxe Restaurant

Kocaeli’nin ilk akıllı ev projesiyle adını duyuran UMF Yapı inşaat sektöründe ki başarısını gıda  sektörüne taşıdı. Gerçekleştirdikleri projeyle aynı ismi taşıyan Emar Deluxe Restaurant Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Üzeri Uzunçiflik  Kartepe’de lezzet severlere kapısını açtı.

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Emar Delüx projesi  ile adından sıkça söz ettiren UMF Yapı İnşaat'ın sahipleri Erkan, Okan ve Emrah Peksoy kardeşlerin sahibi olduğu Emar Delüx Restaurant 7/ 24 hizmet vermeye başladı. Bayram da da hizmet vermeye devam edecek restaurantta kahvaltı, çorba çeşitleri,kebap çeşitleri, döner, dana lokum,kuzu pirzola,kuzu şiş,kasap köfte, satır köfte, tavuk çeşitleri, tatlı ve special lezzetler bulunuyor.

7 GÜN 24 SAAT AÇIK

Kısa sürede lezzet severlerin uğrak duraklarından biri haline gelen Emar Delüx Restaurant hakkında bilgi veren Peksoy kardeşler,”Restaurantımız 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Sabah kahvaltıyla başlayan mönülerimiz akşam special lezzetlerle devam ediyor. Müşteri memnuniyeti ve kaliteden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm Kocaeli halkını bekliyoruz” dedi.

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Bugün 09:45 TSİ - Ekonomi

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