Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu bayramda da Kocaeliler için ulaşımı ücretsiz hale getirdi. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıllarda hem Ramazan hem de Kurban Bayramlarında deniz otobüsleri ile belediye otobüsleri ücretsiz olarak Kocaelileri taşıyordu. Bu yıl da bu gelenek bozulmadı. Bayramın birinci günü olan 30 Haziran ile bayramın son günü olan 1 Haziran Pazar günleri arasında deniz otobüsleri ile belediye otobüsleri ücretsiz olacak. Büyükşehir Belediyesi bu yıl hizmete giren tramvayların da bu bayramda ücretsiz olduğunu duyurdu. Üç günlük bayram boyunca tramvaylar da ücretsiz olacak.
Bugün 10:03 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:06 TSİ )
Bayramda ulaşım ücretsiz!
Ramazan bayramı boyunca deniz otobüsleri, tramvay ve belediye otobüsleri ücretsiz.
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Bugün 10:03 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz