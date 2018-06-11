Kocaeli Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulu kararınca Ramazan Bayramı sebebi ile 11 Haziran 2018 Pazartesi günü itibari ile kuyumcu dükkânlarının kapanış saatleri uzatılarak saat 20.00'a alındı. Bayramdan sonra da bu saat uygulaması devam edeceği ifade edilirken Ramazan Bayramı boyunca Kocaeli de bulunan tüm kuyumcu dükkânları kapalı olacağı belirtildi.
Bugün 10:09 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:13 TSİ )
Kuyumcuların kapanış saati değişti!
Kocaeli Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulu kararınca Ramazan Bayramı sebebi ile 11 Haziran 2018 Pazartesi günü itibari ile kuyumcu dükkânlarının kapanış saatleri uzatarak 20.00'a alındı.
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Bugün 10:09 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz