Kuyumcuların kapanış saati değişti!

Kocaeli Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulu kararınca Ramazan Bayramı sebebi ile 11 Haziran 2018 Pazartesi günü itibari ile kuyumcu dükkânlarının kapanış saatleri uzatılarak saat 20.00'a alındı. Bayramdan sonra da bu saat uygulaması devam edeceği ifade edilirken Ramazan Bayramı boyunca Kocaeli de bulunan tüm kuyumcu dükkânları kapalı olacağı belirtildi.