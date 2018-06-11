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Kocaeli Valiliği, bayram tedbirlerini açıkladı

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Kocaeli Valiliği tarafından vatandaşların bayramı huzurlu ve güvende geçirmeleri için bir dizi önlem alındı.

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Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı nedeniyle ilimizde vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşların istek ve şikâyetlerinin zamanında değerlendirilmesi bakımından, Kocaeli Valiliği’nce bir dizi önlem alındı.

İşte alınan o önlemler:

GÜVENLİK –TRAFİK

  • İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetime ağırlık verecek, devriye hizmetlerini artıracak, trafik kontrollerini mevcut genelgeler ve emirler doğrultusunda sürdüreceklerdir. Trafik akışının düzenli sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bayram öncesi ve dönüş sırasında otoyol, D-100 ve D-130 karayollarında ekip sayıları artırılacak ve riskli noktalarda ekip bulundurulacaktır.
  • Bayram öncesi ve sonrası oluşacak yoğunluk da dikkate alınarak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından TEM Otoyolunda 14.06.2018 – 17.06.2018 tarihleri arasında İstanbul- Ankara istikametinde ve 17.06.2018 tarihinde Ankara-İstanbul istikametinde her 5 km. de bir trafik ekibi görevlendirilerek denetim yapılacaktır.

Aynı uygulama, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmit-Kandıra (Kefken-Kerpe güzergâhı dâhil) güzergâhında uygulanacaktır.

  • 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine istinaden, bayram süresince silah atılmasına müsaade edilmemesi, kanun hükümlerine aykırı hareket edenlerin takip edilerek adli ve idari tahkikat yapılması sağlanacaktır.
  • Bayram öncesi alışverişi yapanların hırsızlık, kapkaç, yankesicilik gibi yasadışı faaliyetlerle mağdur olmasını önlemek maksadıyla resmi ve sivil ekipler görevlendirilecektir.

        ALTYAPI

  • Belediye Başkanlıkları, iş yeri denetim faaliyetlerine ağırlık verecek, yangın, kanalizasyon ve su arızalarına karşı mevcut planlarını gözden geçirecek, nöbetçi ekipler takviye edilecek, olası durumlara karşı hazırlıklı olacaklardır. Halkın istek ve şikâyetlerini bildirecekleri telefon numaraları yazılı ve görsel medya aracılığı ile vatandaşlarımıza duyurulacaktır.
  • Herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmaması için SEDAŞ tarafından gerekli tüm tedbirler alınarak, eksiklik varsa derhal giderilmesi ve arızaya anında müdahale edilebilmesi için bağlı birimlerindeki personel sayısının takviye edilmesi sağlanacaktır.
  • Haberleşmenin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için TELEKOM tarafından gerekli tüm tedbirler alınacaktır.
  • İSU Genel Müdürlüğü içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin aksamaması ve muhtemel arızalara müdahale için yeterli ekip görevlendirecektir.

        ULAŞIM

  • Otoyol, D-100, D-130 ve Kandıra yolunda trafiğin aksamadan yürütülmesi için Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerekli önlemler alınacaktır.
  • Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 14. Şube Şefliği ve Tütünçiftlik Bakım İşletme Şefliği sorumluluk alanlarındaki yolların trafiğe açık tutulması için gerekli çalışmaları yapacak, acil müdahale ekipleri oluşturulacaktır.
  • 06.2018 – 17.06.2018 tarihleri arasında zaruri haller hariç yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılmayacak ve yollar sürekli ulaşıma açık tutulacaktır.

SAĞLIK

  • İl Sağlık Müdürlüğü acil servis hizmetlerine önem vermek suretiyle, nöbet hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri alacaktır. Hastane ve diğer sağlık birimlerinde hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi için personel planlaması yapılacaktır.
  • 112 Acil Servis hizmeti aksatılmadan yürütülecektir.

         DENETİM

  • İlimizde faaliyet gösteren lokanta, pastahane, fırın gibi gıda maddeleri üreten işyerleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve belediye zabıta ekiplerince etkin bir şekilde denetlenecektir.
  • Bayram öncesi vatandaşlarımızın alışverişlerini güven ve huzur ortamı içerisinde yapmalarını temin açısından güvenlik güçleri ve belediye zabıtaları denetimlerini sıklaştıracaklardır.

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