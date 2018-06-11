İstanbul Kapalıçarşı'da 4,48 liradan alınan dolar 4,4820 liradan, 5,2880 liradan alınan euro ise 5,29 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,4910 liradan, euro ise 5,2830 liradan satılmıştı.
Bugün 10:39 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:42 TSİ )
Dolar düştü!
Serbest piyasada dolar 4,4820 liradan, euro ise 5,29 liradan haftaya başladı.
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Bugün 10:39 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz