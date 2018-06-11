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(Özel) Dereye düşen inek, itfaiyeyi seferber etti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde otlaması için sahibinin tarlaya bıraktığı inek, 2 metre yükseklikten dereye düştü. Sahibinin yem vererek kaldırmaya çalıştığı inek, 2 saat süren çabaların ardından vinç yardımı ile kurtarıldı.

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Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Ferhadiye Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 60 yaşındaki Zafer Kayabay isimli vatandaş, ineklerini otlamaları için ahırından çıkartarak evinin yanında bulunan tarlaya bıraktı. İneklerini dışarıya bıraktıktan yaklaşık 4 saat sonra kontrol etmek için yanlarına giden Karabay, ineklerinden bir tanesinin kayıp olduğunu fark etti. Bir süre tarlada kaybolan ineği arayan Karabay, ineğin daha önce 3 tane hayvanının olduğu dereye düşmüş olabileceğini düşünerek dereye baktı. İneğini derede hareketsizce yatarken bulan Kayabay, hemen komşularından yardım istedi. Bir süre komşularının da yardımı ile ineği düştüğü 2 metre derinlikteki dereden çıkartmak için çabalayan Kayabay, çabalarında başarısız olunca çareyi durumu itfaiye ekiplerine bildirmekte buldu.

İneğe ayağa kalması için ot ve yem yedirmeye çalıştılar

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İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineği düştüğü yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmada ineği yattığı yerden çıkartmak için itfaiye ekipleri, çeşitli yöntemler denerken vatandaşlar ineğe ayağa kalması için ot ve yem yedirmeye çalıştı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen ineği düştüğü yerden kaldıramayan itfaiye ekipleri, vinç talep etti.

İneği vinçle kaldırarak kurtarabildiler

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Yaklaşık yarım saat süren bekleyişin ardından beklenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ait vinç olay yerine geldi. İneği halatlarla bağladıkları vinçle kaldıran itfaiye ekipleri, daha sonra düştüğü yerden çıkartarak tarlaya bıraktı. İneğinin yürüdüğünü gören sahipleri ise itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, “Elinize kolunuza sağlık. Gelip kurtardınız hayvanımı” dediler.

“Burada benim 3 tane hayvanım boğuldu, bak bu 4.’sü”

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Derenin yapılan duvarının yarım bırakıldığını ve bu sebeple 3 tane daha ineğinin dereye düşerek telef olduğunu söyleyen Zafer Kayabay, “Burada benim 3 tane hayvanım boğuldu, bak bu 4.’sü gidiyor. Buradan yürürken kayıp düşüyor aşağıya. Aşağısı da çok derin, 2 metre derinliğinde var. 3 tane benim hayvanım burada boğuldu. Yazık, günah. Yapacaklardı burayı. Madem yapmayacaklardı, neden kanal açıp böyle bıraktılar. Yetkililere sesleniyorum. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Her sene benim bir hayvanım boğuluyor burada. Ben itfaiyeye haber verdim, geldiler. Şimdi hayvanı kurtarmaya çalışıyorlar” dedi.

Bugün 10:50 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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