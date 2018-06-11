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Erdoğan Samet Şengöz’ü unutmadı

2012 yılında İzmit İsmet Paşa Stadyumu’nda dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen il kongresinde Erdoğan’ın imzasını sırtına dövme yaptıran Samet Şengöz’ü Erdoğan dün gerçekleştirdiği mitingde unutmadı.

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2012 yılında İzmit İsmet Paşa Stadyumu’nda dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen il kongresinde Erdoğan’ın imzasını sırtına dövme yaptıran Samet Şengöz’ü unutmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ilimizde gerçekleştirilen mitingde Şengöz’ü unutmadı. Genç İzmitliler Platformu Başkanı Samet Şengöz’ü görünce yanına çağıran Erdoğan, Şengöz’le hatıra fotoğrafı çektirdi.

BANA ADIMLA SESLENDİ

Erdoğan’ın kendisini unutmadığını ifade eden Şengöz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi için alana gittiğimde kendisiyle görüşme fırsatım oldu. Bana adımla seslenmesiyle birlikte yaşadığım mutluluğu ifade edemem. Bana seçim çalışmalarını sordu. Ben de çalışmalara son sürat devam ettiğimizi ifade ettim. Sonrasını ise hatırlamıyorum. Büyük bir mutluluktu benim için” dedi.

Bugün 11:11 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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Yorumlar

(2)
02

Kartepeli - ALLAH.a tapın kula değil dövme yaptırmak caiz değildir

Yanıtla . 1Beğen 11 Haziran 13:09
01

Emre Meşe - nasıl müslümansınız siz anlamıyorum

Yanıtla . 2Beğen 11 Haziran 11:37

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