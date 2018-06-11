Erdoğan Samet Şengöz’ü unutmadı

2012 yılında İzmit İsmet Paşa Stadyumu’nda dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen il kongresinde Erdoğan’ın imzasını sırtına dövme yaptıran Samet Şengöz’ü unutmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ilimizde gerçekleştirilen mitingde Şengöz’ü unutmadı. Genç İzmitliler Platformu Başkanı Samet Şengöz’ü görünce yanına çağıran Erdoğan, Şengöz’le hatıra fotoğrafı çektirdi.
BANA ADIMLA SESLENDİ
Erdoğan’ın kendisini unutmadığını ifade eden Şengöz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi için alana gittiğimde kendisiyle görüşme fırsatım oldu. Bana adımla seslenmesiyle birlikte yaşadığım mutluluğu ifade edemem. Bana seçim çalışmalarını sordu. Ben de çalışmalara son sürat devam ettiğimizi ifade ettim. Sonrasını ise hatırlamıyorum. Büyük bir mutluluktu benim için” dedi.
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Yorumlar
(2 )
Kartepeli - ALLAH.a tapın kula değil dövme yaptırmak caiz değildir
Emre Meşe - nasıl müslümansınız siz anlamıyorum
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