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Bugün 11:25 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:27 TSİ )

Erhan Okur maç öncesi hastaneye kaldırıldı

Önceki akşam İstanbul Gürpınar ile U-17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe final maçına çıkan Kocaeli Güneşspor U-17 Takımı’nın genç ve başarılı teknik adamı Erhan Okur önceki sabah yüksek ateş ve titreme nedeni ile hastaneye gitti.

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Penisilin iğnesi olan ve serum verilen Okur, dünkü maça hasta haliyle çıktı. 1-1 biten ve finale çıkılan Sultangazi maçı sonunda kendini daha kötü hisseden Erhan Okur tekrar hastaneye gitti ve bir gün önceki tedavinin aynısı Okur’a uygulandı. 

TAKIMIMIN BAŞINDA OLMALIYIM

Erhan Okur’un doktoru genç teknik adama “Yatmalısın, hastaneden çıkman senin için iyi olmaz” dese de bunu kabul etmeyen Erhan Okur “Takımımın başında olmam gerekiyor” dedi ve genç teknik adam gece 2 sularında Sakarya Özel Bilge Hastanesi’nden taburcu oldu. Ancak final maçı öncesi yine fenalaşan Okur tekrar hastaneye yatırıldı ve final maçında kulübedeki yerini alamadı. Kulübede A takım teknik sorumlusu Mehmet Tanrıverdi ile U-13 takımını şampiyon yapan Cihan Özkul yer aldı.

Bugün 11:25 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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