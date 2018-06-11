Erhan Okur maç öncesi hastaneye kaldırıldı

Penisilin iğnesi olan ve serum verilen Okur, dünkü maça hasta haliyle çıktı. 1-1 biten ve finale çıkılan Sultangazi maçı sonunda kendini daha kötü hisseden Erhan Okur tekrar hastaneye gitti ve bir gün önceki tedavinin aynısı Okur’a uygulandı.

TAKIMIMIN BAŞINDA OLMALIYIM

Erhan Okur’un doktoru genç teknik adama “Yatmalısın, hastaneden çıkman senin için iyi olmaz” dese de bunu kabul etmeyen Erhan Okur “Takımımın başında olmam gerekiyor” dedi ve genç teknik adam gece 2 sularında Sakarya Özel Bilge Hastanesi’nden taburcu oldu. Ancak final maçı öncesi yine fenalaşan Okur tekrar hastaneye yatırıldı ve final maçında kulübedeki yerini alamadı. Kulübede A takım teknik sorumlusu Mehmet Tanrıverdi ile U-13 takımını şampiyon yapan Cihan Özkul yer aldı.