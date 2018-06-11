Nebil Uzun: Aslanlar gibi mücadele ettiler

Geçen yıl son 20’ye kalan 3 takım ile aynı grup merkezinde mücadele eden Yeşil Siyahlılar, Gürpınar’a mağlup olarak bir bakıma okyanusu geçti ancak derede boğuldu. Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun “Çocuklarımız aslanlar gibi mücadele etti. Buradan çıksaydık Türkiye finallerine kadar yürüyebilirdik. Çünkü çok güçlü takımları eledik. Nasip buraya kadarmış. Erhan Okur hocama geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, teknik ekibimizi ve sporcularımızı kutluyorum” dedi.