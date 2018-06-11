Geçen yıl son 20’ye kalan 3 takım ile aynı grup merkezinde mücadele eden Yeşil Siyahlılar, Gürpınar’a mağlup olarak bir bakıma okyanusu geçti ancak derede boğuldu. Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun “Çocuklarımız aslanlar gibi mücadele etti. Buradan çıksaydık Türkiye finallerine kadar yürüyebilirdik. Çünkü çok güçlü takımları eledik. Nasip buraya kadarmış. Erhan Okur hocama geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, teknik ekibimizi ve sporcularımızı kutluyorum” dedi.
Bugün 11:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:28 TSİ )
Nebil Uzun: Aslanlar gibi mücadele ettiler
Kocaeli Güneşspor U-17 takımı Türkiye şampiyonasından dramatik bir şekilde elendi.
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Bugün 11:26 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz