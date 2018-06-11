Mücadelenin her iki yarısında da iki taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Bu gerginlik ikinci yarıda yumruklu kavgaya dönüştü. 2 taraftar yumruk darbeleri nedeni ile yaralandı. Bayan sporcu velilerinin de hayli zor anlar yaşandığı kavgadaemniyet mensupları olayları daha da büyümeden önledi.
Bugün 11:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:28 TSİ )
Tribünler karıştı!
Kocaeli Güneşspor ile İstanbul Gürpınar takımları arasındaki maçta tribünler hararetliydi.
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Bugün 11:26 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz