Tribünler karıştı!

Mücadelenin her iki yarısında da iki taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Bu gerginlik ikinci yarıda yumruklu kavgaya dönüştü. 2 taraftar yumruk darbeleri nedeni ile yaralandı. Bayan sporcu velilerinin de hayli zor anlar yaşandığı kavgadaemniyet mensupları olayları daha da büyümeden önledi.