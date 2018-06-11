İki Marmara iki de Türkiye Masterler Ligi şampiyonluğu sahibi Kocaeli Masterler’in iftarına katılım hayli yoğundu. Sporcular ve eşleri çok güzel bir günü geride bırakırken, konuklar organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti. Kaan Baliemre, Rıfat Başaran, Mehmet Atik ile eşlerinden oluşan “Şampiyonlar Ligi” masasında da bol bol sohbet edildi, iki lafın beli kırıldı.
Bugün 11:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:37 TSİ )
Sanırsın ki şampiyonlar ligi
İki Marmara iki de Türkiye Masterler Ligi şampiyonluğu sahibi Kocaeli Masterler’in iftarına katılım hayli yoğundu.
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Bugün 11:33 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz