Sanırsın ki şampiyonlar ligi

İki Marmara iki de Türkiye Masterler Ligi şampiyonluğu sahibi Kocaeli Masterler’in iftarına katılım hayli yoğundu. Sporcular ve eşleri çok güzel bir günü geride bırakırken, konuklar organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti. Kaan Baliemre, Rıfat Başaran, Mehmet Atik ile eşlerinden oluşan “Şampiyonlar Ligi” masasında da bol bol sohbet edildi, iki lafın beli kırıldı.