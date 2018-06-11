İç transfer bu hafta bitebilir

Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil ile gerek telefonla gerekse de yüz yüze bir araya gelen futbolcular beklentilerini paylaştı. Şu ana kadar resmi olarak anlaşılan 4 futbolcu var. Diğer futbolcularla ilgili genel anlamda önemli bir sorun olmadığı belirtildi. Bu hafta içinde iç transferde anlaşılan futbolcu sayısının artacağına kesin gözü ile bakılıyor.

İÇ TRANSFERDE ANLAŞILAN FUTBOLCULAR

Hamza Mutlu

Burak Süleyman

Mesut Özdemir

Kadir Öge