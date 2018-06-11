Işıksoy “Bundan 7-8 yıl kadar önce Hasan Öztürk, Orhan Uzel, Ünal Dilek, Yüksel Gümüş ile SuatÖnder arkadaşlarımızlaKocaeli Master oluşumunu sağlamaya çalıştık ve 4 yıl önce de resmi olarak faaliyetlerimize başladık. Ailemiz her geçen gün büyüdü ve son olarak verdiğimiz iftara 70’den fazla davetlimiz katıldı, çok sayıda arkadaşımız da mazeret gösterdiği için gelemedi. Bizim için gurur verici bir tablo için emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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İsmail Işıksoy gururlu
Kocaeli Masterler Takımı kurucularından, Kocaeli Master Dernek Başkan Vekili ve aynı zamanda Marmara Masterler Federasyonu kurucularından İsmail Işıksoy, ailenin her geçen gün büyüdüğünü, bununla da ilgili olarak çok gururlu olduklarını belirtti.
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Bugün 11:38 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz