İsmail Işıksoy gururlu

Işıksoy “Bundan 7-8 yıl kadar önce Hasan Öztürk, Orhan Uzel, Ünal Dilek, Yüksel Gümüş ile SuatÖnder arkadaşlarımızlaKocaeli Master oluşumunu sağlamaya çalıştık ve 4 yıl önce de resmi olarak faaliyetlerimize başladık. Ailemiz her geçen gün büyüdü ve son olarak verdiğimiz iftara 70’den fazla davetlimiz katıldı, çok sayıda arkadaşımız da mazeret gösterdiği için gelemedi. Bizim için gurur verici bir tablo için emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.