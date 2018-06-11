Kocaelispor alt yapısında da forma giyen orta saha oyuncusu Mert Yavuz’un Kocaelispor’da devam edip etmeyeceği netlik kazanmadı. 1994 doğumlu futbolcunun Sakaryaspor ile temas halinde olduğu öğrenildi. Mert ile ilgili son kararın bu hafta 10 gün içinde kesinleşeceği düşünülüyor.
Bugün 11:39 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:42 TSİ )
Mert Yavuz, Sakaryaspor ile temas halinde
Kocaelispor alt yapısında da forma giyen orta saha oyuncusu Mert Yavuz’un Kocaelispor’da devam edip etmeyeceği netlik kazanmadı.
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Bugün 11:39 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz