Mert Yavuz, Sakaryaspor ile temas halinde

Kocaelispor alt yapısında da forma giyen orta saha oyuncusu Mert Yavuz’un Kocaelispor’da devam edip etmeyeceği netlik kazanmadı. 1994 doğumlu futbolcunun Sakaryaspor ile temas halinde olduğu öğrenildi. Mert ile ilgili son kararın bu hafta 10 gün içinde kesinleşeceği düşünülüyor.