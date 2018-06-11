Tolga Şanbay, Dünya devlerine kafa tutuyor!

Atletico Madrid’in bu yıl ilk kez düzenlediği 1. Wanda Kupası için İspanya'da bulunan Altınorduspor ilk maçında Barcelona’yı 2-1 ikinci maçında Juventus’u 1-0, üçüncü maçında Liverpool’u 3-0, dördüncü maçında Benfica’yı 3-0 ve beşinci maçında da yine Liverpool takımını 1-0 mağlup etmeyi başararak çeyrek finale kaldı. Yarı finale çıkma maçında Porto’ya son dakika golü ile 3-2 mağlup olan Altınordu Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etti.

BÖYLE BİR KULÜP MODELİ YOK

Müthiş bir başarıya imza atan Altınordu U-14 takımının İzmitli teknik adamı Tolga Şanbay “Dünya devlerine karşı başarılı olmak gurur veriyor. İlk başlarda Altınordu’yu hiç tanımayan büyük takımların alt yapı ekipleri şimdi maçlarımızı özellikle takip ediyor. Böyle bir kulüp modeli inanın bana yok. Mehmet Seyit Özkan başkanımızın vizyonu, çalışkan ekibi ve disiplinli futbolcuları ile Altınordu’nun dünya seviyesinde sporcu yetiştireceğine yürekten inanıyorum” dedi.

ALTINORDU U-14 KAFİLESİ

TOLGA ŞANBAY – U14 Takım Antrenörü

Barış Orhunbilge - Başkan Vekili

Umut Köse - Sportif Etkinlikler Yöneticisi

Halit Eroğlu – AFML İdari Direktör

Mert Yılmaz - U14 Yardımcı Antrenörü

Onur Akın - U14 Kaleci Antrenörü

Tuğkan Ülken - Arda Menevişoğlu: Medya

Samet Şanslı – Masör

Ercan Yılmaz – Malzemeci

FUTBOLCULAR

Efe Kaan Yıldız

Umut Kesici

Berke Kılıç

Mustafa Kocabaş

Mustafa Özbay

Yiğit Efe Demir

Tugay Güner

Kerem Erdem

Kaan Onaran

Çağdaş Şendur

Mustafa Pınarcı

Ali Bingöller

Atacan Büyükeke

Burak Özduman

Celal Meriç

Burak İnce

Utku Büyükköse

Talha Yılmaz