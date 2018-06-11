Tolga Şanbay, Dünya devlerine kafa tutuyor!

Atletico Madrid’in bu yıl ilk kez düzenlediği 1. Wanda Kupası için İspanya'da bulunan Altınorduspor ilk maçında Barcelona’yı 2-1 ikinci maçında Juventus’u 1-0, üçüncü maçında Liverpool’u 3-0, dördüncü maçında Benfica’yı 3-0 ve beşinci maçında da yine Liverpool takımını 1-0 mağlup etmeyi başararak çeyrek finale kaldı. Yarı finale çıkma maçında Porto’ya son dakika golü ile 3-2 mağlup olan Altınordu Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etti.
BÖYLE BİR KULÜP MODELİ YOK
Müthiş bir başarıya imza atan Altınordu U-14 takımının İzmitli teknik adamı Tolga Şanbay “Dünya devlerine karşı başarılı olmak gurur veriyor. İlk başlarda Altınordu’yu hiç tanımayan büyük takımların alt yapı ekipleri şimdi maçlarımızı özellikle takip ediyor. Böyle bir kulüp modeli inanın bana yok. Mehmet Seyit Özkan başkanımızın vizyonu, çalışkan ekibi ve disiplinli futbolcuları ile Altınordu’nun dünya seviyesinde sporcu yetiştireceğine yürekten inanıyorum” dedi.
ALTINORDU U-14 KAFİLESİ
TOLGA ŞANBAY – U14 Takım Antrenörü
Barış Orhunbilge - Başkan Vekili
Umut Köse - Sportif Etkinlikler Yöneticisi
Halit Eroğlu – AFML İdari Direktör
Mert Yılmaz - U14 Yardımcı Antrenörü
Onur Akın - U14 Kaleci Antrenörü
Tuğkan Ülken - Arda Menevişoğlu: Medya
Samet Şanslı – Masör
Ercan Yılmaz – Malzemeci
FUTBOLCULAR
Efe Kaan Yıldız
Umut Kesici
Berke Kılıç
Mustafa Kocabaş
Mustafa Özbay
Yiğit Efe Demir
Tugay Güner
Kerem Erdem
Kaan Onaran
Çağdaş Şendur
Mustafa Pınarcı
Ali Bingöller
Atacan Büyükeke
Burak Özduman
Celal Meriç
Burak İnce
Utku Büyükköse
Talha Yılmaz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz