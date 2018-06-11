Şampiyon el üstünde!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Basket U-15 takımını makamında ağırladı. İlimizi, Muğla’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası finallerinde temsil eden Kocaeli Basket U15 A erkek takımı, finalde Ankara TED Koleji’ni 81-74 yenerek şampiyon oldu. Takımın teknik kadrosunu ve oyuncularını makamında kabul eden Bayram, çok önemli bir başarı elde ettiklerini belirterek, oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.

ŞAMPİYONLARA BAŞARILAR DİLEDİ…

Takım oyuncularıyla sohbet eden Bayram, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek verdiklerini belirten Bayram; “Genç basket takımımızın elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyuyoruz. Gençler takım olarak mücadele edip başarı kazanıyorlar, bizler de onlara elimizden gelen desteği vermeye devam ediyoruz” dedi.