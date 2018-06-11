Bülent Akyüz: Ali Balkaya ismini ölümsüzleştireceğiz

Kocaelispor’un genç yaşta lösemiden yaşamını yitiren kalecisi Ali Balkaya’nın adının verileceği tesisler, bölgenin önemli bir eksiğini de giderecek. Kulüp Başkanı Bülent Akyüz geceli gündüzlü bir çalışma yapıyor.

ADI ÖLÜMSÜZLEŞECEK…

Genç yaşta yaşamını yitiren Ali Balkaya’nın adının verileceği dev spor kompleksi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi’nin ortaklaşa düzenleyecekleri projeyle hayata geçirilecek. Konuyla ilgili bilgi veren Ayazma Spor Kulübü’nün ilk başkanı unvanına sahip olan Bülent Akyüz, “Ali kardeşimizi unutmuyoruz ve unutturmayacağız. Mahallemizin çocuğu. Hala acısını yaşıyoruz. Yeni kompleksle ilgili İzmit Belediyesi nezdinde girişimlerimiz var. Bunun sonucunu bekliyoruz. Tabii ki ‘ha!’ deyince olacak bir proje değil. Büyük bir kompleks olacak. Mahallemizin ileri gelenleriyle sürekli istişare halinde bulunuyoruz” dedi.