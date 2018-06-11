Körfez’de düzenlenen 7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’na iştirak eden takımlar ve tribündeki taraftarları, organizasyona renk katıyor. Amasyalılar Derneği takımı turnuva heyecanı yaşarken, taraftarlar da tribün şovlarıyla onlara tam destek oluyor. Son maçta Zabıta Müdürlüğü’ne 7-5 yenilmelerine rağmen moral bozmayan taraftarlar, takımını bağrına bastı, umutlar seneye kaldı.
Bugün 12:04 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:06 TSİ )
Amasyalılar tribünleri şampiyon sesleriyle inletti
Yaz aylarını yaşadığımız şu günlerde, halı saha futbol turnuvaları da hızını almış durumda.
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Bugün 12:04 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz