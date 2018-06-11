Amasyalılar tribünleri şampiyon sesleriyle inletti

Körfez’de düzenlenen 7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’na iştirak eden takımlar ve tribündeki taraftarları, organizasyona renk katıyor. Amasyalılar Derneği takımı turnuva heyecanı yaşarken, taraftarlar da tribün şovlarıyla onlara tam destek oluyor. Son maçta Zabıta Müdürlüğü’ne 7-5 yenilmelerine rağmen moral bozmayan taraftarlar, takımını bağrına bastı, umutlar seneye kaldı.