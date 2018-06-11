Eski Kocaelisporlu futbolcu Fevzi Açıkgöz, Sarıyer’de de unutulmaz isim oldu. Açıkgöz, Sarıyer’de hemşerisi ve dostları olan esnaf Faruk Şahin ve eski Kocaeli Kentkonut Müdürü Mustafa Bayraktar ile hasret giderdi. Açıkgöz, “Hepsini çok seviyorum. Yakın arkadaşlarımla bir araya gelmek bana huzur veriyor” dedi.
Bugün 12:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:06 TSİ )
Sarıyer Fevzi’yi unutmuyor
Eski Kocaelisporlu futbolcu Fevzi Açıkgöz, Sarıyer’de de unutulmaz isim oldu.
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Bugün 12:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz