Sarıyer Fevzi’yi unutmuyor

Eski Kocaelisporlu futbolcu Fevzi Açıkgöz, Sarıyer’de de unutulmaz isim oldu. Açıkgöz, Sarıyer’de hemşerisi ve dostları olan esnaf Faruk Şahin ve eski Kocaeli Kentkonut Müdürü Mustafa Bayraktar ile hasret giderdi. Açıkgöz, “Hepsini çok seviyorum. Yakın arkadaşlarımla bir araya gelmek bana huzur veriyor” dedi.