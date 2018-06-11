Yeşilova-İzmit FK kardeşliği

Kentimizde tam anlamıyla bir futbol alt yapı patlaması yaşanırken, mini minikler de hazırlık maçlarıyla tecrübe kazanıyor. Bunlardan ikisi de İzmit FK ve Yeşilovaspor kulüpleri. Bu iki dost kulübün minikleri, Avni Kalkavan Stadı’nda hazırlık maçı yaptı. Skor tutulmayan maçta, miniklerin hünerleri ve heyecanları görülmeye değerdi. Yeşilova sorumlusu Orhan Filiz “Çocuklarımız çalışmalarının karşılığını güzel oyun ve galibiyetle sonuçlandırmışlardır. Sizleri de bu aileye katılmaya bekliyoruz” diyerek diğer velilere de çağrı yaptı.