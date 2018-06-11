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Esnafların şampiyonu: Pasifik Gemi Ve Yat Acenteliği

Esnaflar Futbol Turnuvası’nın bu yıl 8’ncisi düzenlendi. Bu yılın şampiyonu, finalde Eminoğlu Gümrük Müşavirliği’ni 2-1 mağlup eden Pasifik Gemi ve Yat Acenteliği oldu.

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Şampiyonanın bu yılki bölümü, birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. Derince Suni Stadı’nda yaklaşık 3 hafta süren organizasyon, ödül töreniyle sona erdi.  Pasifik Gemi ve Yat Acenteliği ile Eminoğlu Gümrük Müşavirliği, güçlü rakiplerini bir bir saf dışı bırakarak, finale yükseldi.

ENFES GOLLER…

Her iki takımın da çok etkili futbolculara sahip olması, finale yakışır bir mücadeleye sahne oldu. Turnuva tertip komite başkanlığı yapan Tugay Kavurt, final maçının da hakemliğini üstlendi. Maça hızlı başlayan Eminoğlu Gümrük, turnuvanın en iyi futbolcusu seçilen Bertuğ’un golüyle öne geçti. Pasifik Gemi, yediği bu gole çabuk karşılık verdi. Yeşil Siyahlılarda Emirhan Önder, takıma beraberliği getirdi. İlk yarının bitimine kısa bir süre kala sahneye çıkan Hakan Tan, Pasifik Gemi’yi öne geçiren gole imzasını atarken, devre 2-1 Pasifik Gemi’nin üstünlüğüyle sona erdi.

KUPA TÖRENİ DE BÜYÜLEYİCİYDİ…

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Finalin ikinci yarısında, iki takım da inanılmaz goller kaçırırken, Eminoğlu’nun Doğukan ile bir topu direkten döndü, Yolcu da topu boş kale yuvarlayamadı. Recep Serkan ile gole çok yaklaşan Pasifik Gemi’nin, ikinci yarıda tartışmalı bir penaltı bir pozisyonu vardı. Kıran kırana geçen, nefes kesen maçta başka gol olmadı ve Eminoğlu Gümrük’ü 2-1 mağlup eden, aynı zamanda İddaa Rakipbul Kocaeli Şampiyonu olan Pasifik Gemi ve Yat Acenteliği, 8. Esnaflar Futbol Turnuvası’nın da en büyüğü oldu. Maçın ardından turnuvanın ‘EN’lerine ve dereceye giren takımlara kupaları verildi.

PASİFİK GEMİ VE YAT ACENTELİĞİ:2 EMİNOĞLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ:1

HAKEM: Tugay Kavurt***

STAT: Derince

PASİFİK GEMİ VE YAT ACENTELİĞİ: Kerem Nazlıgül****, Murat Tiryaki****, Hakan Tan***, Emirhan Önder***, Dilaver Kayacık***, Tevfik Işık*** (Barış Altın**), Recep Serkan Çetintaş***

EMİNOĞLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ: Muhammed Demir***, Cenk Sevinç***, Yolcu Mansız***, Dilaverhan Süleymanoğlu** (Ufuk Yükselmiş**) Bertuğ Başdemir***, Mehmet Kördemir*** (Doğukan Sılacı***), Ali Sak***

GOLLER: Emirhan, Hakan Tan (Pasifik) Bertuğ (Eminoğlu)

Bugün 12:44 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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