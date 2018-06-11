Eryarsoy: Vatandaş erken terk etti ama…

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ilimize gelerek Perşembe Pazarı’nda düzenlediği mitingte Kocaelililere seslendi. AKP İl Başkan vekili Abdullah Eryarsoy mitingin ardından il binasında gerçekleştirdiği basın açıklaması ile mitingi değerlendirdi. Vatandaşın miting alanını erken terk etmesinin nedenini iftar hazırlığı yapmak için gittiklerini söyleyen Eryarsoy, taşıma yoluyla vatandaşların getirilmediğini ve eğer bir otobüs varsa çıkıp özür dileyeceğini söyledi.

KOCAELİ ERDOĞAN’I SEVİYOR

Eryarsoy, “Teşekkürler Kocaeli. Dün alanı hınca hınç doldurdukları için çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız 27’nci kez Kocaeli’ye misafir oldu. Birlikte, bereket ve bolluk için Kocaeli bir kez daha devam dedi. Kocaeli Erdoğan’ı seviyor. Sıcak havaya rağmen şehrimizin dört bir aynından güçlü bir meclis için yeniden iradesini gösteren teşkilat mensuplarına ve katılan herkese teşekkür ediyorum. Kocaeli 24 Haziran’ın cevanbını yeniden tarih yazarak vermiştir. Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan bellidir. Herkes konuşur AK Parti yapar. Yarın Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde seçim beyannamemizi açıklayacağız. Teşkilat bayramlaşmamız ise bayramın 1’nci günü ilçelerde saat 10.00’da İzmit saat 11.00 İl Başkanlığımızın ise saati 11.30’da olacak” dedi.

EMNİYETE SORDUK SİZ DE SORUN

Miting öncesinde hedeflerinin 100 bini aşmak olduğunu dile getiren Eryarsoy’a polis kayıtlarına göre 35 bin kişinin mitinge katıldığının sorulmasına ise “Polis kayıtlarında öyle bir rakam yok. Emniyetle görüştük öyle bir rakam belirtmeleri mümkün değil” dedi. Peki kaç kişinin geldiği sorusuna ise emniyete sorun, biz sorduk siz de sorun. Hedefimizi tutturduk” diyerek rakam vermekten kaçındı. Farklı şehirlerden taşınma konusu iddiası ile ilgili konuşan Eryarsoy, “Bize bir tane otobüs gösterin özür dileyelim. Başka şehirlerden gelen olmadı. Cumhurbaşkanımız da memnuniyetini dile getirdi. Şuana kadar Türkiye genelinde en güzel mitingimizi yaptık” dedi.

EVET ALANI TERK ETTİLER AMA

Cumhurbaşkanı sahneye çıktıktan yaklaşık 10 dakika sonra alan boşalmaya başladı bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Sorusuna cevap veren Eryarsoy, “Evet alanı terk etmeye başladılar ama vatandaşın Cumhurbaşkanımıza aşkı var, Ramazan ayı, Kadir Gecesi vatandaş iftar hazırlığı yapmak için gitti biz de anlayış gösteriyoruz” açıklamalarında bulundu. Basına, alan dolmadığı için fotoğraf çekme yasağı getirilmesi sorusa cevap veren Eryarsoy, “Güvenlik tedbirleri olarak yapmış olabilirler. Bize öyle bir bilgi gelmedi. Boş alanları çekenler var siz çekememişsinizdir” şeklinde yanıt verdi.