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Bugün 05:00 TSİ- Spor ( G : Dün 13:03 TSİ )

Günün spor müsabakaları bu haberde

Kocaeli, bugün farklı branşlarda müsabakalara ev sahipliği yapacak.

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Küçük kızlar 2. Küme heyecanı bugün de sürüyor

Kocaeli küçük kızlar 2.Küme Voleybol Ligi’ne ait üç maç bugün oynanacak.

Günün programı şöyle…

18:30 İzmit Spor - Gebze Arena Hasan Gemici S.S.

18:30 K.M. İ.Y. - Yahya Kaptan Karamürsel Atatürk S.S.

20:30 23 Nisan İ.Ö.O. - İhsaniye Hasan Gemici S.S.

Potalar bugün erkeklere emanet !..

Kocaeli U11 ve U13 Basketbol Liglerine ait üç maç bugün oynanıyor. İki maç Derince, bir maç ise İzmit ilçesinde oynanacak.

Program şöyle…

18:30 U 11 Erkek B Bş. Bel. - Hanibal İzmit Atatürk S.S.

19:00 U 13 Erk.Final K.Basket - 23 Nisan Derince S.Salonu

20:30 U 11 Erkek B Der.Bir.-Kocaeli GHSK Derince S.Salonu

U-13 Futbol Ligi tam gaz devam ediyor

Kocaeli U13 Futbol Ligi, kelimenin tam anlamıyla tam gaz devam ediyor. Bugün de gündemde 5 maç var. Bu maçlar 5 ilçeye dağılmış durumda bulunuyor.

Program şöyle…

A-BLD.DERİNCE-Y.KANDIRA       17.00               DERİNCE SUNİ ÇİM

A-ŞİRİNTEPE-İZMİT BLD.            17.00               AVNİ KALKAVAN

E-A.YENİKÖY-ARSLANBEY         17.00               Ş.ARSLAN KULAKSIZ

E-G.KARD.-SEKA DOĞAN           17.00               KAVAKLI STADI

E-K.MÜRSEL İ.Y.-HALIDERE       17.00               KARAMÜRSEL STADI

Bugün 05:00 TSİ - Spor

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