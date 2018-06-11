Bir Kocaelispor’u çıkaramadınız yaaa!

Pazar günü İzmit’te Milli İrade Meydanı’nda bir miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaelispor lehine tezahüratları dinlerken taraftarın sözünü kesti ve “Bir Kocaelispor’u Süper Lig’e çıkaramadınız ya’ diyerek sitem etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalık bir kitleye hitap ederken, bu kez atkısız olarak sahneye çıktı. Yıllardır Kocaelispor konusunda sürekli vaatlerde bulunan ve hatta Türkçe Olimpiyatları’na katılıp, İsmetpaşa’da, Karaosmanoğlu’na canlı yayında seslenerek “Başkanım artık Kocaelispor’u Süper Lig’de görmek istiyoruz” deyip, adeta talimat vermişti. Ancak bir türlü Kocaelispor’a sahip çıkılamadı. Tam aksine Kocaeli Birlik Sportif Hizmetleri A.Ş. diye saçma sapan bir oluşum hayata geçirildi, ama şimdi onunda yerinde de yeller esiyor. Cumhurbaşkanı da artık çok sevdiği Kocaeli kentinin sembolü Kocaelispor’dun umudunu kesmiş gözüktü.