Pazar günü İzmit’te Milli İrade Meydanı’nda bir miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaelispor lehine tezahüratları dinlerken taraftarın sözünü kesti ve “Bir Kocaelispor’u Süper Lig’e çıkaramadınız ya’ diyerek sitem etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalık bir kitleye hitap ederken, bu kez atkısız olarak sahneye çıktı. Yıllardır Kocaelispor konusunda sürekli vaatlerde bulunan ve hatta Türkçe Olimpiyatları’na katılıp, İsmetpaşa’da, Karaosmanoğlu’na canlı yayında seslenerek “Başkanım artık Kocaelispor’u Süper Lig’de görmek istiyoruz” deyip, adeta talimat vermişti. Ancak bir türlü Kocaelispor’a sahip çıkılamadı. Tam aksine Kocaeli Birlik Sportif Hizmetleri A.Ş. diye saçma sapan bir oluşum hayata geçirildi, ama şimdi onunda yerinde de yeller esiyor. Cumhurbaşkanı da artık çok sevdiği Kocaeli kentinin sembolü Kocaelispor’dun umudunu kesmiş gözüktü.
Bugün 13:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:46 TSİ )
Bir Kocaelispor’u çıkaramadınız yaaa!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da takımdan umudunu kesti ve sitem etti…
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Bugün 13:07 TSİ - Spor
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Yorumlar
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Öteki Kenan - Burda söylenmek istenen şey maddi olarak kulübe destek olmayanlaradır. Ne kulüple ne de taraftar ile dalga geçmek gibi birşeyi nasıl çıkardınız anlamak zor. Halkın zayıf noktası olan taraftarlığı kullanarak siyasileri karalamaya çalışmayın. Önce siz kulüp için ne yaptınız onu söyleyin.
Hodrmeydan - kocaelispor taraftarları oy vermeyecek , hemşehrimize vereceğiz
Kocaeli̇spor - taraftarın sözünü kesmiş
o da erdoğanın kesti ne olacak.
ya bırakın bu işleri ya
cımbızla kelime seçip aha da bunu dediye getirmeyin.
kocaeli spora ne yapacaktı erdoğan onu anllamadım ?
torpilmi
para mı
rakip takımların yenilmesini mi
ne ?
eliylemi çıkaracaktı.
başarızlığın faturasını kesilecek yere kes.
Serdengeçti - Zamanında sahip çıkıldı ,kıymet bilinmedi iyi yönetilmedi.birileri Kocaelispor üzerinden bedava yaşamaya alışmıştı kaynak kesilince akp kötü oldu,
Kenan - Bundan sonra RTE' nin söylediği sözleri kimse takmaz. Kendi kendime konuşur zavallı. Görsün bak KOCAELİ SPOR nasıl olacak biz Kocaeli olarak inandık RTE bizim için bundan sonra önemini yitirmiştir.Saygilar
Ferhat Gundogdu - Hadi len kolpa REIS ne derse o dur kocaelisporu siyasi rant yyapanlar dusunsun artik kimse mac izlemiyo coluk cocukla olmaz bu isler
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