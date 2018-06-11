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ÇOGEP projesi iftarda tanıtıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan 2018 Gözün Arkada Kalmasın (ÇOGEP) projesi, düzenlenen iftar etkinliği ile tanıtıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan 2018 Gözün Arkada Kalmasın (ÇOGEP) projesi kapsamında Kocaeli Polis Evinde proje tanıtımı ve iftar programı düzenlendi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Abdullah Tırpan tarafından proje tanıtım sunumu yapıldı.

GENİŞ KATILIM OLDU

Tanıtım programına Vali Yardımcısı Dursun Balaban ve eşi, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, proje ortakları Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İzmit İlçe Belediye Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Kocaeli AFAD Başkanlığından kurum temsilcileri, Polis Eşleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Aliye Denizci ve dernek üyeleri, 55 şehit ve gazi yakını, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri ve Hyundai CEO’su Mong Hyun Yoon katıldı.

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