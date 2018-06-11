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AK Kadınlar kandil simidi dağıttı

AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları, Kadir Gecesi dolayısıyla İzmit’in 6 bölgesinde vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

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Mübarek gün ve gecelerde vatandaşlara kandil simidi dağıtma geleneğini sürdüren AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları, Kadir Gecesi dolayısıyla da vatandaşlara yaklaşık 10 bin kutu kandil simidi ikram etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli ziyareti sonrası Doğu Kışla Parkı, Alikahya, Kuruçeşme, Yürüyüş Yolu, Seka Park ve otogar bölgelerinde düzenlenen kandil simidi dağıtımına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

ALLAH RAZI OLSUN

Bu geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İlçe Kadın Kolları Başkan ı Betül Yazıcı, “Tüm İzmitlilerin ve İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun. Vatandaşlarımıza kandil simidi ikramında emeği geçen tüm kadınlarımızdan Allah razı olsun. Bu mübarek gece birlik ve beraberliğimizin artmasını temenni ediyorum” dedi.

Bugün 13:48 TSİ - Siyaset

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