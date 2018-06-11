Erdoğan'ın dediği o cami perşembe pazarına mı yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimizde düzenlediği mitingte Gebze'de gerçekleştirmeyi planladıkları "Büyük Cami Projesi" ile ilgili AKP İl Başkanvekili Abdullah Eryarsoy açıklamalarda bulundu. Eryarsoy konu ile ilgili olarak, "Gebze’de Hünkar Çayırı alanına yapılacak büyük bir ihtimalle. İzmit perşembe pazarı alanı için de bir teklif geldi ancak henüz netleşmiş birşey yok" ifadelerini kullandı.