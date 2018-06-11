Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimizde düzenlediği mitingte Gebze'de gerçekleştirmeyi planladıkları "Büyük Cami Projesi" ile ilgili AKP İl Başkanvekili Abdullah Eryarsoy açıklamalarda bulundu. Eryarsoy konu ile ilgili olarak, "Gebze’de Hünkar Çayırı alanına yapılacak büyük bir ihtimalle. İzmit perşembe pazarı alanı için de bir teklif geldi ancak henüz netleşmiş birşey yok" ifadelerini kullandı.
Bugün 14:04 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:14 TSİ )
Erdoğan'ın dediği o cami perşembe pazarına mı yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün ilimizde gerçekleştirdiği mitingde bahsettiği "Büyük Cami Projesinin" nereye yapılacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan İl Başkanvekili Abdullah Eryarsoy, “Perşembe Pazarı için teklif geldi ancak henüz net birşey yok” dedi.
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Bugün 14:04 TSİ - Gündem
Muhabir Selin Becer
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Yorumlar
(1 )
Serdengeçti - Eren camii varken o alanada camiye gerek yok bence,israftan başka bişey olmaz
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