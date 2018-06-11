Gelenek bozuldu... Bayramda ÜCRETLİ!

Bayram tatillerinde köprüler ve ulaşım hizmetleri genellikle ücretsiz olurdu. Ancak son yıllarda özelleştirmenin çoğalmasıyla beraber bu gelenek bozulmuş durumda. Özel sektör tarafından işletilen Osmangazi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli bayramda ücretsiz olmayacak. TÜKODER’den yapılan çağrıya göre bayram da bu köprülerine ücretsiz olması ve diğer günlerde de ücretlerin makul seviyeye indirilmesi istendi.

"İTİRAZ ETMEKTEYİZ"

TÜKODER'den yapılan açıklamada "Her fırsatta değindiğimiz ve kamuoyunu diline pelesen olani geçmediğimiz köprünün, gitmediğimiz şehir hastanesinin parasının "garanti" adı altında tüketicilerden alınmasından sonra, uçmadığımız havaalanı ve en son da binmediğimiz trenin dahi parasının vergi yüküne ek olarak bizzat biz tüketicilerin cebine yansıtılmasına açıkça itiraz etmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.