Hyundai Tucson’a müthiş kombinasyon: Dizel Hibrit

Piyasaya çıktığı 2004 yılında bu yana C-SUV segmentinin en önemli modellerinden biri olmayı başaran Hyundai Tucson, 2015 yılında da ikinci jenerasyonuyla özellikle Avrupa pazarında markanın satışlarını ve imajını yukarı çekmişti. Çok kısa bir süre içerisinde Avrupa’da satışa sunulacak makyajlı Tucson ise serüvene kaldığı yerden devam ederek satışlara ivme sağlayacak. Özellikle iç mekanındaki geliştirmeler ve seriye eklenen ekonomik motorlarla elini güçlendirecek olan Tucson, tüm dünyada geleceği çok fazla konuşulan dizeller açısından da önemli yeniliklere imza atıyor.

YAKIT VERİMLİLİĞİ

Yeni Tucson’un dizel versiyonunda 48 V'luk elektrik motorunun desteklediği, hafif hibrit güç aktarma sistemi kullanılarak yakıt ekonomisinde ve emisyon oranlarında yüzde 7’ye yakın azalma sağlanacak. Hafif hibrit aktarma organları teknolojisi, markanın yakıt verimliliğini iyileştirme çabalarına katkıda bulurken aynı zamanda performanslı sürüş keyfine de yardımcı olacak. Haziran ayından itibaren, yeni teknolojiyi ilk etapta 186 beygirlik 2.0 litrelik dizel ünitede kullanacak olan Hyundai, 2019 yılının bahar aylarında da 1.6 litre dizel motora entegre edecek.