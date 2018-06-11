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Bayram yaklaşırken kritik uyarı: ALMAYIN!

Ramazan Bayramı yaklaşırken, Kayserili şekerciler de bayram öncesi yoğun mesai yapmaya başladı. 42 yıllık şekerci Hamdi Çarşıbaşı, bayram şekeri alınırken, tadına, rengine ve ambalajına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

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Ramazan ayının son günlerinde, bayram şekerleri tezgahlara çıkarıldı. Şeker üreticisi ve satıcısı Hamdi Çarşıbaşı, 42 yıldır bu işle uğraştığını söyledi. Bayram şekerinin fiyatının, kilosuna göre, 8 ile 100 TL arasında değiştiğini belirten Çarşıbaşı, kalitesiz şekerlere karşı da uyarılarda bulundu. Çarşıbaşı, "Ramazan ayının son günlerinde bayramda misafirlerinin ağızlarını tatlandırmak isteyen vatandaşlarımız, bayrama sayılı günler kala şekerlerini almaya başladı. Piyasada birçok marka ve kalitede şeker var. Halkımız, kalitesiz şekerlere karşı duyarlı olsun. Bunu anlamak için satılan şekerin ambalajı çok önemlidir. Soluk renkteki ambalaja sahip şekerler eskidir. Yine tüketiciler mümkünse özellikle iftar sonrası şekerin tadına bakarak almalıdır. Mat ve şekli bozuk olan şekerler bayat ve kalitesiz ürünlerdir" diye konuştu. Şeker fiyatlarının, geçen yıla göre, dolardaki yükseliş nedeniyle daha yüksek olduğunu belirten Hamdi Çarşıbaşı, "Doların yüksek olması, ülkemizde şeker için gerekli ham maddelerin yükselmesine neden olduğu gibi işçilik fiyatlarını da bir o kar yükseltti" dedi.

Bugün 14:55 TSİ - Gündem

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