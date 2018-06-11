Leyla Yaren Özpolat ve Arda Temel dün arkadaşlarıyla birlikte İzmit Körfezi Tütünçiftlik sahiline geldi. Çocuklar havanın sıcak olması nedeniyle serinlemek için denize girdi. Leyla Yaren Özpolat ile Arda Temel, denizde gözlerden kaybolunca Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve 112 Acil ekipleri olay yerine gelirken, dalgıçlar denizde arama çalışması başlattı. Önce Leyla Yaren Özpolat sonra ise Arda Temel denizden çıkarıldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını kaybetti.

5 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

Seka Çocuk Dostları Ortaokulu'nda eğitim gören ve takdir belgesi aldığı öğrenilen Leyla Yaren Özpolat'ın 5 gün sonra doğum günü olduğu, ayrıca 15 yıl önce de kardeşi İsa Özpolat'ın D-100 Karayolu'nda TIR'ın çarpması sonucu öldüğü öğrenildi. Leyla Yaren Özpolat'ın bugün Fatih Mahallesi'nde bulunan Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Leyla Yaren Özpolat'ın babası Ömer, ağabeyi Yakup, kardeşi Mertcan ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Leyla Yaren Özpolat'ın cenazesi Körfez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Arda Temel ise aynı camide ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından yine Körfez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Arda Temel ve Leyla Yaren Özpolat