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Karaosmanoğlu: 24 Haziran gençlerin seçimidir

Düzenlenen ‘Genç Kürsü’ programı ile gençlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “24 Haziran asıl gençlerin seçimidir” dedi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Darıca ve İzmit İlçe Gençlik Kolları’nın düzenlediği ‘Genç Kürsü’ programına konuk oldu. Gençlerle sohbet eden ve 24 Haziran seçimlerinde gençlere büyük sorumluluk düştüğünü dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, AKP için “Gençlerin partisi” ifadesini kullandı.

“BÖLMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ”

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, İlçe AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman partili gençlerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Karaosmanoğlu, gençlerle olan sohbetinde “Türkiye'ye demokrasi, hak ve özgürlüklerde sınıf atlattık. Ülkemiz yeniden yükseliş hareketinin içindedir. Bunda da en çok görev gençlerimize düşüyor. Aramıza nifak tohumu ekmek, ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“SİZİN SEÇİMİNİZ”

24 Haziran seçimlerinin öneminden de söz eden Karaosmanoğlu, “Birliğimizi, beraberliğimizi ve bütünlüğümüzü bozamayacaklar. Ezanımızı susturamayacaklar, bayrağımızı indiremeyecekler. Aslolan varlık sebebimiz, iman, vatan ve bayraktır. Gençler dik durdukça bizi kimse yolumuzdan çeviremez24 Haziran, o yüzden en çok gençlerin seçimi olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı. “Genç Kürsü” programları Başkan Karaosmanoğlu’nun gençlerin sorduğu sorulara cevap vermesinin ardından sona erdi.

Bugün 15:15 TSİ - Siyaset

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