Höbek: İstikrar için AK Parti ile devam

AKP Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık'ın da eşlik ettiği Hakan Höbek, programına ilçenin sevilen isimlerinden Selim Kaval’ı ziyaretle başladı. Hasta yatağında istirahat eden Kaval’a konuk olan Höbek, kendisine acil şifalar diledi.

“İSTİKRAR SÜRMELİ”

Daha sonra ilçede esnaf ziyaretleri yapan Dr. Höbek, AKP ekonomik istikrarın sağlandığını belirterek, “Dünya son 15 yılda ciddi ekonomik krizler yaşarken, hepsi Türkiye'yi teğet geçti. Dış güçler son dönemde de dolar üzerinden Türkiye'ye vurmak istiyor. Ancak ekonomimiz çok sağlam ve istikrarlı. Bu istikrar, siyaset başta olmak üzere diğer alanlarda da var. İstikrarın sürmesi için 24 Haziran'da AK Parti ile devam etmeliyiz” ifadesini kullandı.