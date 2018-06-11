İYİ Parti’den temsilcilik açılışı

Gerçekleşen açılışa milletvekili adaylarının yanı sıra il başkanı Serdar Kaman ve partililer katıldı. Törende yaklaşan 24 Haziran seçimlerinin önemine değinildi ve partililerden son güne kadar çalışmaları istendi.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

İYİ Parti milletvekili adayları Ruhittin Sönmez ve Lütfü Türkkan, geçtiğimiz günlerde Derince Kuryapı Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Bu ziyaretin ardından 60 Evler çay ocağında vatandaşlarla sohbet eden Sönmez ve Türkkan, şehit Emre Kaan Arlı’nın ailesine konuk oldu. İYİ Partilileri ağırlayan Arlı ailesi, oğulları Emre’nin odasında bulunan anılarını anlatırken zaman zaman duygusal anlar da yaşadılar.