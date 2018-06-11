Manavlardan tepki!

Daha önceki açıklamalarında bu çizgide her partinin seçilebilir yerden manav bir adayı göstermesi gerektiğini ifade ettiklerini dile getiren platform yöneticilerinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

STK’LARA TEPKİ

“Bizim bu isteğimize bazı partiler duyarsız kalmadı. Listelerinde yerli bir adaya yer verdiler. Bazı partiler ise talebime kulak tıkadılar, bir nevi bizi yok saydılar. Bizi yok sayanları biz de yok sayacağımızı daha önce ifade etmiştik. Fakat bazı STK başkanlarımız ise bunun aksi yönde açıklamalar yapıyorlar. Bu yapılan açıklamalar platformumuzu bağlamamaktadır. İsteyen istediği partinin arka bahçesi olabilir. Biz her zaman bizi temsil edeceklerin yanında olacağız” dedi.