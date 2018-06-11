Başkan Ayaz’dan karne hediyesi bin 471 bisiklet

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda gerçekleştirilen 2’nci Geleneksel Karne Şöleni’nde 4’üncü sınıf öğrencilerine sağlıklı yaşama pedal çevirmeleri için bin 471 adet bisiklet dağıttı. Bisiklet dağıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

“BAŞİSKELE OLARAK ÇOK ŞANSLIYIZ”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, “21 resmi, 6 özel okul olmak üzere 27 ilkokulumuzda toplamda bin 471, 4’üncü sınıf öğrencimiz var. Ben şahsım, öğrencilerimiz ve velilerimiz adına bisikletler için Başkanımız Sayın Hüseyin Ayaz’a teşekkür ediyorum. Başiskele olarak biz çok şanslıyız, Yedi Yıldızlı kent olmanın haklı gururunu, heyecanını hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

“ÖĞRETMENLERE 3 BİNİN ÜZERİNDE BİSİKLET”

Ardından söz alan Hüseyin Ayaz, “Bu programla öğrencilerimizi de birlik, beraberlik ve kardeşlik sloganıyla bir araya getirerek, neşelerini sevinçlerini birlikte yaşayarak kaynaşmaları sağlamak istedik. Bu yıl öğretmenlerimiz de dâhil olmak üzere 3 binin üzerinde bisiklet dağıttık. Öğrencilerimizin başarılarını takdir etmek, ailelerine destek vermek için 4. sınıf öğrencilerimize bin 471 adet bisiklet dağıtıyoruz. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“HEDEF, KOCAELİ’Yİ BİSİKLET ŞEHRİ YAPMAK”

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu ise “Çocuklarımızın iyi yetişmesi için ben inanıyorum ki geleceklerinde bu dağıtılan bisikletler de fayda sağlayacaktır. Başiskele’mizin geniş yollarında yeni güvenli bisiklet yolları yapacağız. Çocuklar okula, büyüklerimiz iş yerlerine gidebilecek. Hedefimiz Kocaeli’mizi bisiklet şehri yapmak” dedi.