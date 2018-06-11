Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) ilimizde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı. Buna göre bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 200'e yakın firma personel arıyor.
Bugün 15:26 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:31 TSİ )
200 iş yeri personel arıyor!
Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) ilimizde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı.
Büyütmek için resme tıklayın
Ekli Dosyalar
Bugün 15:26 TSİ - Ekonomi
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz