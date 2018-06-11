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Bugün 15:26 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:31 TSİ )

200 iş yeri personel arıyor!

Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) ilimizde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı.

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Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) ilimizde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı. Buna göre bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 200'e yakın firma personel arıyor.

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Bugün 15:26 TSİ - Ekonomi

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