Doğan: Milletimiz doğru olanı yapar

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için mahallerde girilmedik cadde sokak, çalınmadık kapı bırakmıyor. İftar sonrası Sanayi Mahallesi’ne giden Başkan Doğan, sahur vaktine kadar kapı kapı dolaşıp mahalle kahvesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

PARTİLİLER EŞLİK ETTİ

Bölge halkı ile buluşması sırasında partisi AKP’ye destek isteyen belediye başkanı Nevzat Doğan, “Davanın gecesi gündüzü olmaz, vakit çalışma vakti” diyerek 24 Haziran’daki seçimin önemine dikkat çekti. Vatandaşların yakın ilgisiyle karşılaşan Başkan Doğan’a AKP İzmit İlçe teşkilatından da yöneticiler ile meclis üyeleri eşlik etti.

“HALK DOĞRUYU BİLİR”

Vatandaşların evlerine konuk olan onlarla sohbet eden Doğan, 24 Haziran’daki seçimin hayati önem taşıdığını belirterek, “Ülkemizde var olan huzur, istikrar ve büyümenin devam etmesi, ABD’ye, Avrupa’ya, içteki ve dıştaki düşmanlara gereken cevabın verilmesi için herkesi sandığa gidip oy kullanmaya davet ediyorum. Halkımız bu seçimde de en doğru kararı verecektir” şeklinde konuştu.