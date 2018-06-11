Aydın Ünlü: 6 vekille sürpriz yapabiliriz

MHP Karamürsel İlçe Teşkilatı, Ali Koygun Sokak Yamşi Apartmanı Kat: 1 adresindeki yeni binasına taşındı. Bina için düzenlenen açılış programına il başkanı Aydın Ünlü. milletvekili Saffet Sancaklı, partinin vekil adayları Alperen Şakacı, İbrahim İnanç Çakıroğlu, Gamze Can, Tolga Öztürk, Gürbüz Aslan ve parti yöneticileri katıldı.

“AK PARTİ’Yİ ELEŞTİRMEYİN”

İlçe başkanı Çetin Öksüz’ün selamlama konuşmasının ardından söz alan il başkanı Ünlü, Karamürsel’den hedefini de açıkladı. Kocaeli’den en az 4 vekil beklentisi içinde olduğunu belirten Ünlü, “Öncelikli hedefimiz 4 vekildir. Fakat 6 vekil ile sürpriz yapabiliriz. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kimse AK Parti eskiden bunu yaptı şunu yaptı demeyecek” diye konuştu.

ESNAF TURLADILAR

Partinin ilimizdeki tek milletvekili Saffet Sancaklı da yeni binanın ilçe teşkilatına hayırlı olmasını diledi. MHP’liler, yapılan açılışın ardından ilçede esnaf ziyaretleri yaptı ve vatandaşlarla bir araya geldi.