Gemiksiz: Gençliğin sorunu işsizlik

Sahadaki çalışmalarını hızlandıran Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili adaylarından Volkan Gemiksiz ve Fahrettin Taşkaya, geçtiğimiz günlerde Çayırova’da ziyaretlerde bulundu. Gençlerle bir süre dertleşen adaylar, geçlerden Saadet Partisi’ne destek sözü aldı.

“EN BÜYÜK GÜÇ GENÇLİKTİR”

Gençlere yaptığı konuşmada ülkedeki işsizliğe dikkat çeken Gemiksiz, “Gençlik, bir ülkenin bugünü ve yarınıdır. Üretimin en önemli öznesi sizlersiniz. Ülkemizde 3.5 milyon civarında işsiz var. Bu işsizlerin büyük bir bölümü 18-27 yaş aralığındaki gençlerdir. Her geçen gün bu sayı artıyor. İnşallah Saadet Partisi iktidarında gençlerimizin sorunlarına ciddiyetle eğilecek; sizler için yatırım, istihdam ve üretim hamleleri gerçekleştireceğiz” dedi.