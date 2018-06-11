Toyran: Sözümün arkasındayım

Toyran son olarak Dilovası’na bağlı, Çerkeşli, Tepecik ve Köseler köylerinde vatandaş, esnaf ve nokta ziyaretleri yaptı. Ziyaretleri sırasında gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu belirten Toyran, destek sözleri aldığını ve halkın anlaşılmayan bir sessizlik içinde sürpriz kararlar vermeye hazır olduğunu ifade etti.

“SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM”

Sahadaki çalışmalarının amacının Meral Akşener’i cumhurbaşkanı seçtirmek olduğunu dile getiren Toyran, “Siyasete başlarken genel başkanları Meral Akşener’e, ne zaman arkasına baksa daima yanında kendisini göreceğine dair söz verdiğini ifade eden Toyran, “Bu sözümün arkasındayım” dedi.

“MERAL AKŞENER CUMHURBAŞKANI OLACAK”

Toyran, “Ben sözümde duracağım. Bana ihtiyaç duyulan her görevi alıp, layıkıyla yapmaya çalışacağım. Partinin itici güçlerinden birisi olacağım. Bana 600 milletvekili adayı arasında yer verildi. Bu listeye girmek büyük gurur verici bir durumdur. Önemli olan bulunduğum yerin hakkını vermektir. Meral Akşener’i cumhurbaşkanı seçtirmek için çalışacağım” dedi.