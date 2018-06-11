Baran: Bu millet fitnecilere asla fırsat vermez

İlçe başkanı Şener Söğüt ve milletvekili adaylarından Hayrettin Deniz’in de katıldığı buluşmada AKP’li heyet, 24 Haziran’daki seçimler için destek istediler.

HAYATINI ORTAYA KOYMAKTIR

Sohbet sırasında konuşan belediye başkanı Baran da, Cumhur İttifakı’nın ortak paydasının ‘vatan’ olduğunu belirterek, “Bu ittifak, 15 Temmuz'da alçak FETÖ'cülere bayrağımızı teslim etmeyen, ezanları dindirtmeyen ruhtur. Terörü bu ülkenin topraklarından kazımak ve vatanımızı, milletimizi en güvenli hale getirmek için hayatını ortaya koymaktır. AK Parti ve MHP arasına fitne sokmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz” dedi.