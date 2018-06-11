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Yok artık! Erdoğan'a verilen formadan kriminal rapor istenmiş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ilimizde miting düzenledi. Erdoğan’a verilecek olan forma ile ilgili korumalar “Kriminal Raporu!” istedi.

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Perşembe Pazarı Meydanı’nda gerçekleşen mitinge Hodrimeydan Taraflar Lideri Enver Güler de katıldı. Güler daha önce Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye Kocaelispor forması ile atkısı hediye ederek Hodrimeydan’ın tüm partilere eşit mesafede olduğunu hatta Kocaelispor’un olduğunu ortaya koydu.  

BU NASIL BİR UYGULAMA

Enver Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da atkı ve forma vermek istedi ancak korumalar bunun gerçekleşemeyeceğini belirtti ve ilginç bir şekilde formadan “Kriminal İnceleme Raporu” bile istendi. Sosyal medyada çok konuşulan bu uygulama ile ilgili olarak “Oldu olacak formadan DNA testi de isteselerdi” denilerek yapılan uygulama eleştirildi.

Bugün 16:05 TSİ - Spor

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