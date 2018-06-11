Yok artık! Erdoğan'a verilen formadan kriminal rapor istenmiş!

Perşembe Pazarı Meydanı’nda gerçekleşen mitinge Hodrimeydan Taraflar Lideri Enver Güler de katıldı. Güler daha önce Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye Kocaelispor forması ile atkısı hediye ederek Hodrimeydan’ın tüm partilere eşit mesafede olduğunu hatta Kocaelispor’un olduğunu ortaya koydu.
BU NASIL BİR UYGULAMA
Enver Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da atkı ve forma vermek istedi ancak korumalar bunun gerçekleşemeyeceğini belirtti ve ilginç bir şekilde formadan “Kriminal İnceleme Raporu” bile istendi. Sosyal medyada çok konuşulan bu uygulama ile ilgili olarak “Oldu olacak formadan DNA testi de isteselerdi” denilerek yapılan uygulama eleştirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz