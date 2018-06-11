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Doğan’dan personele bisiklet sürprizi

Kurum personeli ile düzenlenen iftarda bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, çalışanlarına bir de sürpriz yaptı. Doğan, iftarda tüm çalışanlarına bisiklet hediye etti, ancak kullanmalarını şart koştu.

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İzmit Belediyesi çalışanları düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Kocaeli Ticaret Odası Beyt’ül Kebap Restaurant’ta düzenlenen ve belediye başkanı Nevzat Doğan’ın ev sahipliğindeki iftara çalışanlar büyük ilgi gösterdi. Başkan Doğan, iftara katılan personelle yakından ilgilenip onlarla bol bol sohbet etti ve çalışanlara bir de sürpriz yaptı.

TÜM ÇALIŞANLARA BİSİKLET

İftarda konuşan Başkan Nevzat Doğan, İzmit Belediyesi’nin güçlü, büyük ve Türkiye’ye örnek bir belediye olduğunu belirterek, “Bu akşam burada sizlere küçük bir jest yapmak istedik. Bütün mesai arkadaşlarımıza, kullanmaları şartı ile bisiklet hediye ediyoruz. Kurum olarak Türkiye’ye örnek çalışmalar yapıyorsak bu sizlerin özverili çalışması sayesindedir. Bu başarının oluşmasında herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“PARTONUMUZ HALKIMIZDIR”

Taşeron işçilerin kadroya alınması çalışmasını sorunsuz tamamladıklarını dile getiren Başkan Doğan, “Bu konu en güzel şekli ile belediyemizde uygulandı. Her biriniz belediye başkanını temsil ederek halkın karşısına çıkıyorsunuz. Bizim patronumuz halkımızdır. Patronumuza saygıda ve hizmette kusur etmeyeceğiz. Milletin kuruşunu ziyan etmiyoruz, rantçılara kaptırmıyoruz. Hakkı, hukuku, adaleti bilerek çalışıyoruz” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DEN RAHATSIZLAR”

Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Asamblesi’nde asil üye olarak 7.5 yıldır ülkemizi temsil ettiğini de hatırlatan Doğan, şöyle konuştu: “Orada Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika gibi ülkelerin, ülkemize nasıl düşmanca baktıklarını, iki yüzlü davrandıklarını, PKK’ya, FETÖ’ye bölücülere nasıl destek verdiklerini şahit oldum. Türkiye’deki olumlu gelişmelerden inanılmaz rahatsız oluyorlar ve ülkemize kastetmeye çalışıyorlar.”

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ”

“Ben fotoğrafa siyasi olarak bakmıyorum. Vatan olmazsa onların hiçbir anlamı kalmaz. Bu oyunları bozma adına herkese sorumluluk düşüyor. Türkiye ne koşullarda güçlü olacaksa, istikrar sağlanacaksa, güçlü idare edilecekse, onların oyununu bozacaksa bunu sağlamak herkesin sorumluluğundadır. Çocuklarımız bizden daha iyi bir şehirde yaşasınlar. Bizim yaşadığımız eksiklikleri, bizim yaşadığımız acıları çocuklarımız yaşamasın diye uğraşıyoruz.”

Bugün 16:42 TSİ - Gündem

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