Zeytinoğlu: Büyüme oranı kalitesi artmalı

Yaptığı yazılı açıklamasında oranın iş dünyası için sevindirici bir gelişme olduğunu dile getiren Zeytinoğlu, “Yüzde 7.4’lak oran bizler açısından çok sevindirici bir gelişme. Ancak bunun kalitesi mutlaka geliştirilmeli” dedi.

“KALİTEYİ ARTIRMALIYIZ”

Türkiye’yi dünya sıralamasına sokan birinci çeyrek büyümesinde hemen her sektörden pozitif katkı geldiğine dikkat çeken Başkan Zeytinoğlu; “Bu konudaki tek istisna ihracat olmuştu. Döviz kurlarında son dönemde yaşananları da dikkate aldığımızda, büyümenin sürekliliğini sağlamanın yanı sıra ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere dayalı büyüme ortamını geliştirerek, büyümenin kalitesini daha da artırmak için çaba göstermeliyiz” diye konuştu.

“OECD’DE BİRİNCİYİZ”

TÜİK tarafından açıklanan 2018 yılının ilk çeyreğine ilişkin yüzde 7.4 büyüme oranının beklentiler doğrultusunda geldiğini kaydeden Zeytinoğlu, “Geçen yılın aynı dönemine göre 2 puanlık artış var. Rakamlar sevindirici. 2018 yılında bu büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında birinci sıradayız. Uygulamaya konulan teşvikler üretim, yatırım ve ihracat gibi ekonomik faaliyetlerde geçtiğimiz yıl yakaladığımız ivmelenmenin sürdürülmesine destek oldu” değerlendirmesini yaptı.

“OLUMLU BİR GELİŞME”

Büyüme oranına her sektörden pozitif katkı geldiğini belirten Zeytinoğlu, “İlk çeyrek büyümesine tarım sektörü yüzde 4.6, sanayi sektörü yüzde 8.8, inşaat sektörü yüzde 6.9 ve hizmetler sektörü yüzde 10 katkı sağladı. Sanayi sektörü büyümesinin ortalama büyümenin üzerinde olmasını ayrıca önemsiyoruz. Büyümenin kalitesi açısından her alandan katkı gelmiş olmasını olumlu değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu.