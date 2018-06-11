Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 16:44 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:45 TSİ )

Zeytinoğlu: Büyüme oranı kalitesi artmalı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yüzde 7.4 olarak açıklanan büyüme oranını değerlendirdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yaptığı yazılı açıklamasında oranın iş dünyası için sevindirici bir gelişme olduğunu dile getiren Zeytinoğlu, “Yüzde 7.4’lak oran bizler açısından çok sevindirici bir gelişme. Ancak bunun kalitesi mutlaka geliştirilmeli” dedi.

“KALİTEYİ ARTIRMALIYIZ”

Türkiye’yi dünya sıralamasına sokan birinci çeyrek büyümesinde hemen her sektörden pozitif katkı geldiğine dikkat çeken Başkan Zeytinoğlu; “Bu konudaki tek istisna ihracat olmuştu. Döviz kurlarında son dönemde yaşananları da dikkate aldığımızda, büyümenin sürekliliğini sağlamanın yanı sıra ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere dayalı büyüme ortamını geliştirerek, büyümenin kalitesini daha da artırmak için çaba göstermeliyiz” diye konuştu.

“OECD’DE BİRİNCİYİZ”

TÜİK tarafından açıklanan 2018 yılının ilk çeyreğine ilişkin yüzde 7.4 büyüme oranının beklentiler doğrultusunda geldiğini kaydeden Zeytinoğlu, “Geçen yılın aynı dönemine göre 2 puanlık artış var. Rakamlar sevindirici. 2018 yılında bu büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında birinci sıradayız. Uygulamaya konulan teşvikler üretim, yatırım ve ihracat gibi ekonomik faaliyetlerde geçtiğimiz yıl yakaladığımız ivmelenmenin sürdürülmesine destek oldu” değerlendirmesini yaptı.

“OLUMLU BİR GELİŞME”

Büyüme oranına her sektörden pozitif katkı geldiğini belirten Zeytinoğlu, “İlk çeyrek büyümesine tarım sektörü yüzde 4.6, sanayi sektörü yüzde 8.8, inşaat sektörü yüzde 6.9 ve hizmetler sektörü yüzde 10 katkı sağladı. Sanayi sektörü büyümesinin ortalama büyümenin üzerinde olmasını ayrıca önemsiyoruz. Büyümenin kalitesi açısından her alandan katkı gelmiş olmasını olumlu değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Bugün 16:44 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kuyumcuların kapanış saati değişti! mask
Kuyumcuların kapanış saati değişti!
Dolar düştü! mask
Dolar düştü!
Kocaeli'deki dev AVM satıldı! İşte bedeli... mask
Kocaeli'deki dev AVM satıldı! İşte bedeli...
Garden Kartepe-2’de son 7 daire mask
Garden Kartepe-2’de son 7 daire
Ramazan Bayramı'nda alternatif tatil önerimiz: Kandıra mask
Ramazan Bayramı'nda alternatif tatil önerimiz: Kandıra
Bir kivi bahçeniz olsun ister misiniz? mask
Bir kivi bahçeniz olsun ister misiniz?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK! mask
Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK!
AKP'liler Erdoğan'ı beklemedi mask
AKP'liler Erdoğan'ı beklemedi
AKP mitinginde kısa süreli gerginlik! mask
AKP mitinginde kısa süreli gerginlik!
Kocaeli'deki dev AVM satıldı! İşte bedeli... mask
Kocaeli'deki dev AVM satıldı! İşte bedeli...
Türkiye tarihinin en ilginç iftarı mask
Türkiye tarihinin en ilginç iftarı
Ve bitti! Yeni hastane o gün hizmete giriyor... mask
Ve bitti! Yeni hastane o gün hizmete giriyor...

GALERİ

Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de... mask
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de...
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL