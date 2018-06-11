CHP’li Aydın, iki ilçeyi gezdi

Aydın, seçim çalışmaları kapsamında önceki gün Gebze ve Darıca’da çeşitli programlara katılarak ilçe sakinleri ile bir araya geldi. İlk olarak Darıca Emek Mahallesi’nde kurulan Pazar Pazarı’nı ziyaret eden Aydın, tüm esnafı tek tek dolaşarak bol kazançlar diledi.

VATANDAŞLA ORUÇ AÇTI

Pazar ziyaretinde CHP’li Aydın’a, CHP’nin Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk de eşlik etti. Milletvekili adayı Nilgün Sezer Aydın, buradan Gebze İnönü Mahallesi’nde düzenlenen Yeryüzü Sofrası iftarına geçti. Vatandaşların Kadir Gecesi’ni kutlayan Aydın, mahalle sakinleri ile birlikte oruç açtı. Aydın iftar sonrasında, Gebze Kirazpınar Mahallesi’ndeki bir kahvehanede düzenlenen kentsel dönüşüm mağduru vatandaşların katıldığı toplantıdaki yerini aldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNUNU DİNLEDİ

Cumhuriyet, Hürriyet, Beylikbağı, Ulus, Yavuz Selim ve Mimar Sinan mahallelerinden vatandaşların kentsel dönüşüm sebebi ile yaşadığı tapu sorunlarının dile getirildiği toplantıya Aydın’ın yanı sıra milletvekili adaylarından Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz da hazır bulundu.