Gölcük’te binalar yükseliyor

Ülkemizde kentsel dönüşüm konusunda örnek projeler hayata geçiren Gölcük Belediyesi, bu konuda hızlı bir ivme yakaladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek üzere başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam sürüyor.

541 KONUT YAPILIYOR

Başbakan Binali Yıldırım tarafından Sivritepe Mahallesi’nde temeli atılan 541 konut, 14 dükkan ve bir camiden oluşan proje kapsamında çalışmaların devam ettiği bildirildi. TOKİ ile yapılan işbirliği kapsamında yürütülen projenin 2018 yılının sonunda bitirilmesi, evlerin hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Böylece deprem dolayısıyla çökme bölgesinde evleri bulunanlar, zemini sağlam ve depreme dayanıklı şekilde inşa edilen konutlarına kavuşmuş olacak.