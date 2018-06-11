CHP'den AKP'nin mitingine ilk yorum!

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, ilçe binasında gerçekleştirdiği basın açıklaması ile CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Perşembe Pazarı’nda düzenlenen mitingini değerlendirdi. Çakar, “Bizim bu mitingde planlı programlı, dediğimiz saatte mitingimiz başladı. Miting alanında coşkulu, heyecanlı ve bu işe tamam diyen bir Kocaeli vardı. Burada çoğunluğu İzmit halkıydı. Gen., kadın ve çok sayıda yeni yüzler de vardı. Bu bizi umutlandırdı. Cumhurbaşkanı adayımızın bu sürece ne kadar organize olduğunu anladık. Saat 16.00 dedik 16.00’da sahneye çıktı” dedi.

İZMİT’İ VE MECLİSİ KAZANIYORUZ

Millet İttifakı’nın ortaklaşa düzenlediği iftar programı hakkında konuşan Çakar, “Yahya Kaptan’da geçtiğimiz gün bin kişilik düzenlenen iftar programı kabalık oldu. Yahya Kaptan Mahalle temsilcimize ve iyi parti ile Saadet Partisine teşekkür ediyoruz. Her zaman sahadayız, yılmadan bıkmadan çalışıyoruz. 24 Haziran’a az kaldı. 24 Haziran’da İzmit’i ve meclisi kazanıyoruz. 8 Temmuz’a da Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı yapacağız” açıklamalarında bulundu.

ONLARIN İÇ MESELESİDİR

Çakar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bir gün arayla gerçekleştirdiği miting hakkında da konuştu. Çakar, “Cumhurbaşkanın çok memnun olduğunu sanmıyorum. Süreç biraz sıkıntılı geçti saat 16.00 diye ilan edildi daha sonra 17.30’a çekildi. Daha sonrasında miting saat 19.00 de başladı. Geç saatte başlamasına da vatandaşlar tepki gösterdi. Onların kendi iç meseleleri bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Bizim 1 otobüsümüz vardı. Akmeşe mahallesinden halk talep ettiği için araç kaldırmıştık” diye konuştu.