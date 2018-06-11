Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 17:17 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 19:35 TSİ )

CHP'den AKP'nin mitingine ilk yorum!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi hakkında konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Cumhurbaşkanın çok memnun olduğunu sanmıyorum. Süreç biraz sıkıntılı geçti saat 16.00 diye ilan edildi daha sonra 17.30’a çekildi. Daha sonrasında miting saat 19.00 de başladı. Geç saatte başlamasına da vatandaşlar tepki gösterdi” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, ilçe binasında gerçekleştirdiği basın açıklaması ile CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin Perşembe Pazarı’nda düzenlenen mitingini değerlendirdi. Çakar, “Bizim bu mitingde planlı programlı, dediğimiz saatte mitingimiz başladı. Miting alanında coşkulu, heyecanlı ve bu işe tamam diyen bir Kocaeli vardı. Burada çoğunluğu İzmit halkıydı. Gen., kadın ve çok sayıda yeni yüzler de vardı. Bu bizi umutlandırdı. Cumhurbaşkanı adayımızın bu sürece ne kadar organize olduğunu anladık. Saat 16.00 dedik 16.00’da sahneye çıktı” dedi.

İZMİT’İ VE MECLİSİ KAZANIYORUZ

Millet İttifakı’nın ortaklaşa düzenlediği iftar programı hakkında konuşan Çakar, “Yahya Kaptan’da geçtiğimiz gün bin kişilik düzenlenen iftar programı kabalık oldu. Yahya Kaptan Mahalle temsilcimize ve iyi parti ile Saadet Partisine teşekkür ediyoruz. Her zaman sahadayız, yılmadan bıkmadan çalışıyoruz. 24 Haziran’a az kaldı. 24 Haziran’da İzmit’i ve meclisi kazanıyoruz. 8 Temmuz’a da Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı yapacağız” açıklamalarında bulundu.

ONLARIN İÇ MESELESİDİR

Çakar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bir gün arayla gerçekleştirdiği miting hakkında da konuştu. Çakar, “Cumhurbaşkanın çok memnun olduğunu sanmıyorum. Süreç biraz sıkıntılı geçti saat 16.00 diye ilan edildi daha sonra 17.30’a çekildi. Daha sonrasında miting saat 19.00 de başladı. Geç saatte başlamasına da vatandaşlar tepki gösterdi. Onların kendi iç meseleleri bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Bizim 1 otobüsümüz vardı. Akmeşe mahallesinden halk talep ettiği için araç kaldırmıştık” diye konuştu.

Bugün 17:17 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
İnce "10 numara miting oldu" demiş mask
İnce "10 numara miting oldu" demiş
Millet İttifakı milletle buluştu mask
Millet İttifakı milletle buluştu
AKP bayrakları sürücülere zor anlar yaşattı mask
AKP bayrakları sürücülere zor anlar yaşattı
Akşener: Biz özel uçakla gezmiyoruz mask
Akşener: Biz özel uçakla gezmiyoruz
Aydın Ünlü: 6 vekille sürpriz yapabiliriz mask
Aydın Ünlü: 6 vekille sürpriz yapabiliriz
Tarhan'dan espirili yaklaşım: Kocaelispor değil AKPSpor küme düştü! mask
Tarhan'dan espirili yaklaşım: Kocaelispor değil AKPSpor küme düştü!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK! mask
Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK!
AKP'liler Erdoğan'ı beklemedi mask
AKP'liler Erdoğan'ı beklemedi
AKP mitinginde kısa süreli gerginlik! mask
AKP mitinginde kısa süreli gerginlik!
Türkiye tarihinin en ilginç iftarı mask
Türkiye tarihinin en ilginç iftarı
Kocaeli'deki dev AVM satıldı! İşte bedeli... mask
Kocaeli'deki dev AVM satıldı! İşte bedeli...
Ve bitti! Yeni hastane o gün hizmete giriyor... mask
Ve bitti! Yeni hastane o gün hizmete giriyor...

GALERİ

Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de... mask
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de...
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL