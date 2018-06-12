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Akar: Ekonomi 7.4 şiddetinde sallanıyor

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 oranında büyüme kaydettiği açıklanırken konuya ilişkin açıklama yapan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ 7 küsür büyüyen esnaf, çiftçi, emekli var mı ben merak ediyorum? Kim büyüdü? büyüyen kim? Bugün büyüyen tek sınıf var o da Rantiye sınıfıdır’ dedi.

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1 YILDA %72 ORANINDA CARİ AÇIK BÜYÜDÜ

Karamürsel İlçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren CHP PM üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar son bir yılda cari açığın %72 oranında arttığını belirterek ‘2017’nin nisan ayında cari açık aylık olarak 3 milyar 615 milyon dolar, 12 aylıkta 33 milyar 227 milyon dolardı. Cari açıkta 2017 Nisan’a göre yüzde 50’lik artış var. Son bir yılllık cari açık birikimindeki artış ise yüzde 72.  12 aylık baz da cari açık 57 milyar 73 milyon dolara yükseldi.’ dedi.

Vatandaşın, esnafın, memurun, işçinin ekonomik sıkıntı içerisinde olduğuna dikkat çeken Akar, yapılan araştırmalarda vatandaşın %60’nın öncelikli sıkıntısı ekonomi, ancak buna ilişkin iktidarın ne bir sözü ne de bir icraatı var. Bugün %7.4 büyüyen, gelirim arttı diyen kimse yok, ama Recep Erdoğan ve rantdaşları büyüdü. Ancak 24 Haziran da bu tablo değişecek, millet bu iktidara sandıkta dur diyecek’ dedi.

ÜLKENİN YARISI KİRACI

Karamürsel Avcı Köyü Derneği ve Kızderbetliler Derneklerinde vatandaşlardan destek isteyen Akar, yaptığı konuşma da ‘ Sürekli herkesi ev sahibi yaptığını söyleyen AKP’nin TOKİ’yi de amacından saptırarak lüks konutlar, villalar yaptığını zengini zengin ettiğini söyledi. Akar son yapılan tespitler de ülkenin yarısının kiracı olduğunun altını çizerek, dört kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve insanca yaşayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı aylık 5 bin 833 liraya yükseldi. Hanginiz bu kadar gelir elde ediyorsunuz. Geçen yılın aynı ayına göre bu yıl yoksulluk sınırı 765 lira, açlık sınırı 221 lira artmış. Bu gidişe hep birlikte dur demeliyiz’ dedi.

Bugün 09:43 TSİ - Siyaset

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