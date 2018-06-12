KOTO’dan geleneksel iftar

Kocaeli Ticaret Odası tarafından geleneksel iftar programı KOTO Sosyal Tesisleri Beytül Kebap’ta gerçekleştirildi. Programa ev sahibi KOTO Başkanı Necmi Bulut’un yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, İl Müftüsü Yusuf Doğan, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, STK’ların temsilcileri, KOTO’ya üye iş adamları ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

RAMAZAN FESTİVALİ DÜZENLİYORUZ

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Birlik ve beraberliğin yoğun yaşandığı bir aydayız. Ülkemiz için şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimize rahmet diliyorum. Biz KOTO olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Kalkınmanın yerelden başlayacağını düşünüyoruz. Ramazan ayı vesilesiyle kent esnafıyla vatandaş arasındaki ticareti canlandırmak için 8-14 Haziran tarihleri arasında Ramazan Festivali düzenliyoruz. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

KENT MEYDANI AÇILIYOR

Bulut’un ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Ramazanımız mübarek olsun. Ramazan bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Cennet gibi ülkenin en güzel kentinde yaşıyoruz. Ne kadar şükretsek az. Bunu çok görenler, kıskananlar var. Onlara inat birliğimiz devam edecek. Ticaretimize sahip çıkacağız. Bu ülkeyi seven vatandaş olarak dört elle sarılarak ticaretimize, ülkemize sahip çıkacağız. 24 Haziran’da sandığa da sahip çıkacağız. Yarın yeni kent meydanımızın açılışını yapacağız. Orada bulunan otopark milletimize hizmet edecek. Orada 500 otomobil kapasiteli otoparkı esnafımızın hizmetine sunacağız. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

KOCAELİ ÖNEMLİ BİR ŞEHİR

Karaosmanoğlu’nun ardından söz alan Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli Türkiye’nin önemli bir şehri. Bu kent ekonomisinde yer alan insanlar KOTO’nun üyesi ve faaliyet yürüten insanlar. KOTO’da yeni bir yönetim oluştu. Yeni yönetime hayırlı olsun diyorum. Ramazan bu tür birlikteliklerin yaşandığı bir ay. Bu anları güzel duygularla yaşamak bakımından önemli bir iftar programı. Kocaeli’de kurumlar arasında güzel bir işbirliğimiz var” şeklinde konuştu.