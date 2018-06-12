Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:46 TSİ- Gündem ( G : Bugün 09:47 TSİ )

KOTO’dan geleneksel iftar

Kocaeli Ticaret Odası tarafından geleneksel iftar programı gerçekleştirildi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Yarın kent meydanının açılışını gerçekleştiriyoruz” dedi

mask
mask
mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Ticaret Odası tarafından geleneksel iftar programı KOTO Sosyal Tesisleri Beytül Kebap’ta gerçekleştirildi. Programa ev sahibi KOTO Başkanı Necmi Bulut’un yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, İl Müftüsü Yusuf Doğan, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, STK’ların temsilcileri, KOTO’ya üye iş adamları ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

RAMAZAN FESTİVALİ DÜZENLİYORUZ

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Birlik ve beraberliğin yoğun yaşandığı bir aydayız. Ülkemiz için şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimize rahmet diliyorum. Biz KOTO olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Kalkınmanın yerelden başlayacağını düşünüyoruz. Ramazan ayı vesilesiyle kent esnafıyla vatandaş arasındaki ticareti canlandırmak için 8-14 Haziran tarihleri arasında Ramazan Festivali düzenliyoruz. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

KENT MEYDANI AÇILIYOR

Bulut’un ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Ramazanımız mübarek olsun. Ramazan bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Cennet gibi ülkenin en güzel kentinde yaşıyoruz. Ne kadar şükretsek az. Bunu çok görenler, kıskananlar var. Onlara inat birliğimiz devam edecek. Ticaretimize sahip çıkacağız. Bu ülkeyi seven vatandaş olarak dört elle sarılarak ticaretimize, ülkemize sahip çıkacağız. 24 Haziran’da sandığa da sahip çıkacağız. Yarın yeni kent meydanımızın açılışını yapacağız. Orada bulunan otopark milletimize hizmet edecek. Orada 500 otomobil kapasiteli otoparkı esnafımızın hizmetine sunacağız. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

KOCAELİ ÖNEMLİ BİR ŞEHİR

Karaosmanoğlu’nun ardından söz alan Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli Türkiye’nin önemli bir şehri. Bu kent ekonomisinde yer alan insanlar KOTO’nun üyesi ve faaliyet yürüten insanlar. KOTO’da yeni bir yönetim oluştu. Yeni yönetime hayırlı olsun diyorum. Ramazan bu tür birlikteliklerin yaşandığı bir ay. Bu anları güzel duygularla yaşamak bakımından önemli bir iftar programı. Kocaeli’de kurumlar arasında güzel bir işbirliğimiz var” şeklinde konuştu.

Bugün 09:46 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
AKP'liler Erdoğan'ı beklemedi mask
AKP'liler Erdoğan'ı beklemedi
Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK! mask
Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK!
AKP mitinginde kısa süreli gerginlik! mask
AKP mitinginde kısa süreli gerginlik!
Erdoğan'ın dediği o cami perşembe pazarına mı yapılacak? mask
Erdoğan'ın dediği o cami perşembe pazarına mı yapılacak?
Mitingde haremlik selamlık vardı mask
Mitingde haremlik selamlık vardı
Bayram yaklaşırken kritik uyarı: ALMAYIN! mask
Bayram yaklaşırken kritik uyarı: ALMAYIN!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK! mask
Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK!
AKP'liler Erdoğan'ı beklemedi mask
AKP'liler Erdoğan'ı beklemedi
AKP mitinginde kısa süreli gerginlik! mask
AKP mitinginde kısa süreli gerginlik!
Bir Kocaelispor’u çıkaramadınız yaaa! mask
Bir Kocaelispor’u çıkaramadınız yaaa!
Türkiye tarihinin en ilginç iftarı mask
Türkiye tarihinin en ilginç iftarı
Ve bitti! Yeni hastane o gün hizmete giriyor... mask
Ve bitti! Yeni hastane o gün hizmete giriyor...

GALERİ

Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor" mask
Bu video çok konuşulur: "Para dağıtıyor. AK Parti dağıtıyor"
İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de... mask
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de...
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL